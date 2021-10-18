2021/10/18 | 09:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال جستن ميرام، إن جميع المدربين الذين اشرفوا على تدريبي في المنتخب الوطني افضل من ادفوكات بـ10 مرات.وذكر جستن ميرام بتصريح صحفي ان “المدربين الذي اشرفوا عليه بالمنتخب جميعهم أفضل من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جستن ميرام يفجر مفاجأة بشأن أدفوكات المركز الخبري الوطني.

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