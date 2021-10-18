ارتفاع أسعار النفط الى 85.73 دولار للبرميل الواحد

2021/10/18 | 09:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخفيف القيود حول العالم ساعد في تعافي استهلاك الوقود.

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