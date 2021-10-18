معسكر بيروت يرفع جاهزية صالات العندليب قبل انطلاق الدوري

2021/10/18 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيواصل فريق نادي نفط الوسط لكرة الصالات تدريباته في معسكره التدريبي المقام حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت استعداداً لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات والذي سينطلق في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.وقال مدرب الفريق ابو الفضل عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الفريق يواصل معسكرة بمعنويات عالية وانسجام تام وبروح الفريق الواحد"، مبيناً، أن" الفريق خاض ثلاث مباريات تجريبية، كانت اثنتان أمام بطل لبنان نادي الحرية صيدا وحقق فيهما الفوز بنتيجة 4 - 1 والثانية بنتيجة 3-5 ، والمباراة الثالثة مع وصيف الدوري اللبناني نادي الجيش وانتهت بالتعادل 3 – 3، وهناك مباراة رابعة واخيرة سيخوضها الفريق اليوم الاثنين قبل اختتام المعسكر".وأضاف عباس، أن" الجهاز الفني للفريق يسعى من خلال هذا المعسكر الى الوصول للجاهزية التامة قبل الدخول في غمار المنافسات الرسمية وخوض مباريات الدوري "، لافتاً، إلى أن " هذا المعسكر أسهم في رفع جاهزية اللاعبين الى نسبة 70‎%‎ ".

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