أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ 2018

2021/10/18 | 09:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، اليوم الاثنين مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا.وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12دولار أو […]

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