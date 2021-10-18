إسرائيل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ يوميا

2021/10/18 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال مسؤول إسرائيلي كبير في الجيش إن إسرائيل تتوقع أن تُستهدف بألفي صاروخ في اليوم حال اندلاع نزاع مسلح مع “حزب الله” اللبناني.وأوضح الجنرال الإسرائيلي أوري غوردين في مقابلة مع “فرانس […]

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