لانسحابه من تحليل مباراة نيوكاسل وتوتنهام.. أبوتريكة يثير جدلا على وسائل التواصل

2021/10/18 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي الحالي، محمد أبوتريكة، الأحد، جدلا واسعا بعد قراره الانسحاب من الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبرز في الدوري الإنجليزي الممتاز نتيجة إصابة أحد المشجيعن بأزمة قلبية

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