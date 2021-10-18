مصرف الرافدين :تعليمات جديدة بشأن قرض البناء والترميم

2021/10/18 | 09:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين،

تعليمات جديدة، بشأن قروض 50 مليون دينار

للبناء والترميم.

وقال المصرف في بيان مقتضب ، إن ” قروض

٥٠ مليون للبناء والترميم للموظفين

بدون كفيل وبضمانة الماستر كارد”.

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