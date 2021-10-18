عمليات نينوى تعلن تفاصيل الإنفجار الذي سمع صوته بقضاء مخمور

2021/10/18 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أوضحت قيادة عملت نينوى، اليوم الأثنين، تفاصيل الانفجار الذي سمع صوته بقضاء مخمور.

وقالت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " صوت الانفجار الذي سمع في قضاء مخمور في تمام الساعة 3:20 فجرا جاء هو قيام أبطال الجيش بحرق مكب للنفايات أطراف مخمور".

وأضاف أن "الحريق أدى إلى ظهور قذيفة هاون قديمة"، مبيناً أن "القذيفة انفجرت دون حدوث أي إصابات".

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