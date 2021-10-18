أول توضيح من صحة النجف حول حريق مدينة الصدر الطبية

2021/10/18 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

أوضحت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، حقيقة الحريق الذي حصل في مدينة الصدر الطبية.

وقال بيان للدائرة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحريق حدث في غرفة تابعة لكافتريا المستشفى وهو عبارة عن احتراق بسيط".

وأضاف، أن "بناية المستشفى بعيدة عنه وتم اخماد الحادث والسيطرة عليه دون وقوع اي إصابات".

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