طقس متباين بين الصحو والغائم جزئيا بدرجات حرارة ثلاثينية خلال اليومين المقبلين

2021/10/18 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الصحو والغائم جزئيا بدرجات حرارة ثلاثينية .وذكر بيان للهيئة :" ان طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، ولا تغير بدرجات الحرارة .والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما مع فرصة لتساقط امطار خفيفة ولا تغير بدرجات الحرارة ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 16 مئوية والعظمى 33 مئوية ، وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 36 مئوية .وعن طقس الاربعاء ، اوضح البيان انه سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا واحيانا غائما جزئيا في المناطق الشمالية ولا تغير بدرجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة./انتهى9

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