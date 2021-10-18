انتخابات ميسان .. مفاجآت ومفارقات ودور ملفت للمقعد الصابئي

2021/10/18 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اظهرت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في ميسان ، في العاشر من شهر تشرين الأول الجاري العديد من المفارقات والمفاجآت على مستوى المحافظة.ومن بين الفائزين بالانتخابات المرشح على مقعد كوتا الصابئة في ميسان "اسامة كريم البدر " من بين سبعة مرشحين تنافسوا للظفر بالمقعد النيابي ، متفوقا على اقرب منافسيه بما يقارب الفي صوت.والمفاجأة الملفتة للنظر في فوز كريم ، لم تكن بحصوله على اكثر من 3000 صوت بما يعادل اكثر من ثلث اصوات الناخبين الذين صوتوا للمقعد ،انما بحصوله على عدد كبير من اصوات غير الصابئة المندائيين ، وبالاخص اصوات المسلمين .وذكر المراقب المحلي للشأن الانتخابي جاسم محمد ، انه لاحظ العديد من المسلمين قد صوتوا لكوتا الصابئة ، بالاخص في مناطق لا يسكنها ابناء الطائفة في المحافظة .فيما قال الناخب نعيم ناصر :" ادليت بصوتي في الانتخابات لمرشح كوتا الصابئة اسامة كريم رغم اني مسلم واعرف العديد من أبناء ميسان ممن أدلى بصوته له".واوضح ناصر أسباب اختياره مرشح كوتا الصابئة ، ومنها انه صوت في الانتخابات السابقة الى مرشحين من احزاب مختلفة لكنه لم يلمس منهم ما كان ينتظره ، اما الحال مع اسامة فهو مختلف ، لكونه اولا غير متحزب وثانيا لديه طموح لتحقيق شيء يعود بالفائدة لمحافظته".وكان مرشح كوتا الصابئة اسامة اعلن في وقت سابق ، انه سيجعل من ضمن أولوياته عند الوصول للمقعد النيابي العمل على مشروعين ، اولهما دعم الاقليات والثاني المشروع الوطني .يذكر ان مقعد كوتا الصابئة خرج من احضان العاصمة بغداد ليتجه نحو المحافظات الجنوبية وتحديداً ميسان ، لأول مرة بعد انطلاق الانتخابات النيابية ما بعد 2003./ انتهى

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