2021/10/18 | 09:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، إطلاق قرض بقيمة 50 مليون دينار للموظفين.وفال المصرف في بيان، انه “تم إطلاق قروض بقيمة ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم للموظفين بدون كفيل، وبضمانة الماستر كارد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يطلق قروضاً بقيمة 50 مليون دينار دون كفيل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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