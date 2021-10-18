2021/10/18 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، شرطاً لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريح صحافي، إن “العراق لا يمكن مغادرته ملف فيروس كوفيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات كورونا في العراق..



محاولة لإعادة الحياة عبر التطعيم المركز الخبري الوطني.

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