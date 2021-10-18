تقرير: واشنطن تحتاج الى خطة انسحاب محكمة من العراق

2021/10/18 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة بايدن تشير الى ان الانسحاب الكامل قد يحدث.

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