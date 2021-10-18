اندلاع حريق في ميناء الأحمدي بالكويت

2021/10/18 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الاثنين، أن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت من النفط بمصفاة ميناء الأحمدي، مؤكدة أن عمليات التصدير والإمدادات لم تتأثر.

ونشرت شركة البترول الوطنية الكويتية على "تويتر" اليوم الاثنين أنه "تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها"، منوهة بأنه "لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق".

وأَضافت الشركة أن "الحريق خلف عددا من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف عمالة المقاول"، موضحة انه "تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقل البعض إلى المستشفى وجميعهم في حالة جيدة ومستقرة".

المصدر: روسيا اليوم

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