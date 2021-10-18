مجدداً.. إيران تعلق على الانتخابات العراقية

2021/10/18 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت إيران، اليوم الاثنين، على الانتخابات البرلمانية في العراق بعد الاعتراضات التي قدمتها الكيانات السياسية على نتائجها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي بطهران: “رحبنا بالانتخابات […]

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إيران تعلق على الانتخابات العراقية المركز الخبري الوطني.

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