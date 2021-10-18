2021/10/18 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الإثنين، إلقاء القبض على متهم بخطف طفلة بعمر 3 سنوات في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال خاطف طفلة بمحافظة واسط المركز الخبري الوطني.

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