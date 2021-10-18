شركة البترول الكويتية: حريق مصفاة الأحمدي لم يؤثر على العمليات ولا إصابات

2021/10/18 | 10:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة البترول الكويتية الوطنية الاثنين أن عمليات مصفاة ميناء الأحمدي لم تتأثر من حريق وقع في وحدة إزالة الكبريت، وفقاً لحساب الشركة على موقع تويتر.

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