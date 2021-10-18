2021/10/18 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت مسافرًا لقضاء العطلات، توصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بوضع كمامة والحصول على لقاح فيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تخططون للسفر؟ نصيحتان توجههما إليكم مراكز السيطرة على الأمراض..ما هما؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تخططون للسفر؟ نصيحتان توجههما إليكم مراكز السيطرة على الأمراض..ما هما؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).