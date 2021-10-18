العراق:فاتورة طعام يشعل شجار

2021/10/18 | 10:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في ذي قار ان شجارا وقع بالقرب من المستشفى التركي في منطقة حي "الشموخ" وسط مدينة الناصرية بين صاحب مطعم واحد زبائنه بسبب خلاف على مبلغ بسيط متعلق بفاتورة الطعام المقدم للزبون، انتهى باستخدام الرصاص الحي وإصابة صاحب المطعم بجروح خطرة".

وأضاف المراسل،"ان الشجار وقع في وقت متأخر من ليلة الامس الاحد، تعرض صاحب المطعم الى ثلاثة اطلاقات نارية ونقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج وهو الان في حالة حرجة ".

وبحسب المراسل ،" ان المقربين من صاحب المطعم و الزبون قد تشاجرا لاحقا داخل المستشفى مما أدى الى فض الشجار من قبل الشرطة واعتقال 12 منهم وهم حاليا رهن التحقيق" .

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