توضيح من صحة النجف حول الحريق الذي اندلع داخل أحد مستشفيات المحافظة

2021/10/18 | 10:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت دائرة صحة النجف، الاثنين، بيانا حول حريق مدينة الصدر الطبية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 تشرين الاول 2021)، أن "دائرة صحة النجف الاشرف تود أن توضح حقيقة الحريق الذي حصل في مدينة الصدر الطبية، الحريق حدث في غرفة تابعة لكافتريا المستشفى وهو عبارة عن احتراق بسيط".

واضاف ابيان، أن "بناية المستشفى بعيدة عنه وتم اخماد الحادث والسيطرة عليه دون وقوع اي اصابات".

وأفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق في أحد مشافي محافظة النجف.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (18 تشرين الاول 2021)، أن "حريقا اندلع بكافتريا مستشفى الصدر التعليمي وسط مدينة النجف"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث فورا وتمكنت من إخماد الحريق".

واضاف، أنه "لم يتم التعرف على اسباب الحريق حتى الآن"، مبينا ان "التحقيقات الأولية تشير إلى أنه بسبب تماس كهربائي، مما تسبب باضرار مادية فقط".

N.A

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