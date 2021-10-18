إيران تصدر إعلانا عاجلا بشأن السعودية

2021/10/18 | 10:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن

"المفاوضات مع السعودية كانت ودية

وجادة، وعلى أساس الاحترام المتبادل"،

مؤكدة أن "الاتصالات مستمرة بين

البلدين".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم

الخارجية الإيرانية، سعيد خط

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