الأنواء الجوية: فرصة لتساقط الامطار غداً الثلاثاء

2021/10/18 | 10:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار غداً الثلاثاء واستقرار بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع.وقالت الهيئة في بيان، ان “الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الوسطى والجنوبية من البلاد، فيما سيكون غائماً جزئياً في القسم الشمالي مع فرصة لتساقط زخات مطر […]

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