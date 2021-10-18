"عقد من خيبة الأمل".. ذكرى الثورة تتلاشى في مهد "الربيع العربي"

2021/10/18 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض نصب تذكاري، يحمل أسماء ثمانية من ضحايا انتفاضة 2011 في مدينة الكرم بإحدى ضواحي العاضمة تونس للتلف مؤخرا بينما لم يلاحظ الكثيرون ذلك.

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