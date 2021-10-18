رغم الأزمة.. إقليم كردستان العراق يرفع سعر الوقود مجدداً (صورة) - عاجل

2021/10/18 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل شهدت اسعار الوقود في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا تجاوز 1000 دينار للتر الواحد.حيث بلغ سعر البنزين السوبر 1050 دينار للتر الواحد، فيما بلغ سعر المسحن منه 1000 دينار ونورمال 900 دينار.فيما بلغ سعر الكاز 725 دينار.هذا وقد تسببت ارتفاع اسعار الوقود سخط شعبي واسع في اقليم كردستان، بالاضافة الى اضراب في عمل النقل الخاص.

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