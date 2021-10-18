إجرام واسط تطيح بمتهم خطف طفلة وحاول الإعتداء عليها جنسياً

2021/10/18 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين، الاطاحة بمتهم خطف طفلة وحاول الإعتداء عليها جنسياً.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني القى قسم مكافحة أجرام واسط القبض على متهم مطلوب وفق المادة (422) ق.ع قام بخطف طفلة تبلغ من العمر (3) سنوات وحاول الاعتداء جنسياً عليها".

واضاف انه "سيتم احالته الى المحاكم المختصة لينال جزائه العادل".

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