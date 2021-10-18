الصحة تحدد شرطا وحيدا لرفع قيود كورونا في العراق.. تعرف عليه

2021/10/18 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، شرطاً لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريح تابعته (بغداد اليوم): إن "العراق لا يمكن مغادرته ملف فايروس كوفيد -19 في الوقت الحالي، لانه لم يحقق نسبة التغطية المطلوبة، حتى ترفع كل إجراءات التقييد الصحي".

وأضاف أن "الدول التي رفعت التقييد، هي الدول التي حققت نسبة عالية من التلقيح، لذلك رفعت القيود الصحية".

وسجلت وزارة الصحة ، أمس الأحد ، انخفاضاً ملحوظاً بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

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