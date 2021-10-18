انتشار امني مكثف ضمن مقتربات المنطقة الخضراء

2021/10/18 | 10:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ شهدت مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد انتشارا امنيا مكثفا لقوات حفظ القانون والفرقة الخاصة ، مع اقتراب موعد التظاهرة المركزية لجماهير تحالف /الفتح / في ساحة الطابقين في منطقة الجادرية ، للتنديد بعمل المفوضية والاعتراض على نتائج الانتخابات./انتهى9

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