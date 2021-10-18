افتتاح قسم جديد للتربية في ميسان

2021/10/18 | 10:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت مديرية تربية ميسان عن افتتاح قسم جديد للتربية في قضاء الميمونة ، مشيرة الى ان القسم سيخدم ادارات المدارس والهيئة التعليمية والتدريسية في قضاء الميمونة وناحية السلام،وناحية سيد احمد الرفاعي.وقال مدير عام تربية ميسان "رياض الساعدي:" ان القسم الجديد هو الثالث ، بعد قسمي تربية المجر وعلي الغربي ، ليكون اضافة مهمة في تقديم الخدمة وتقليل الزخم على المديرية ورفع العناء عن كاهل الهيئات التعليمية في المراجعة"./انتهى

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