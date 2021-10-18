الأنواء الجوية: أمطار واستقرار في درجات الحرارة غداً الثلاثاء

2021/10/18 | 10:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار غداً الثلاثاء واستقرار بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع.وقالت الهيئة في بيان، ان “الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الوسطى والجنوبية من البلاد، فيما سيكون غائماً جزئياً في القسم الشمالي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ، ولا تغيّر في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد ، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم/س وتنشط نهاراً في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية (20-30)كم/س”.وأضافت أن “طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً ،ولا تغيّر في درجات الحرارة في جميع مناطق […]

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