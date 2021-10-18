أنوار المولد النبوي تضيء مسجد النوري في الموصل من جديد

2021/10/18 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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على وقع الأناشيد الدينية، احتفل المئات أمس الأحد بعيد المولد النبوي الشريف للمرة الأولى في مسجد النوري في الموصل في شمال العراق، منذ أن دمره تنظيم داعش.

ولا يزال المسجد قيد الترميم برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، خاصةً مئذنته الحدباء من القرن الثاني عشر، بعدما دمره في يونيو(حزيران) 2017 بالمتفجرات تنظيم داعش.

واحتفى المئات تحت الأضواء والرايات التي زينت باحة المسجد بهذه المناسبة.



وتخللت الاحتفالية صلاة جماعية بعد رفع الأذان في الجامع، كما أفاد صحافي في فرانس برس.

وعلى مسرح شيد أمام المئذنة الحدباء التي لم تبق إلا قاعدتها، قرع خمسة رجال بثياب تقليدية دفوفهم ورددوا، أناشيد دينية تقليدية تمدح النبي.

وأكد مدير أوقاف محافظة نينوى أبو بكر كنعان، أن “هذه أول احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف في جامع النوري الكبير” المسجد “الذي كانت له مكانة كبيرة قبل تفجيره وكانت دائما تقام فيه الاحتفالات المركزية في مناسبة المولد”.

وأعرب عن سعادته “الكبيرة لرؤية الناس وأهالي المنطقة” يؤدون الصلاة في المكان ويحتفلون.

وفي صيف 2017، أقيمت احتفالات رسمية بتحرير الموصل على أيدي القوات العراقية وتحالف دولي من التنظيم الذي احتل لأكثر من 3أعوام مساحات واسعة من العراق في 2014، واتخذ الموصل “عاصمة” له.

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