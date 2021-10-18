2021/10/18 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، شرطاً لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن “العراق لا يمكن مغادرته ملف فايروس كوفيد -19 في الوقت الحالي، لانه لم يحقق نسبة التغطية المطلوبة، حتى ترفع كل إجراءات التقييد الصحي”.وأضاف أن “الدول التي رفعت التقييد، هي الدول التي حققت نسبة عالية من التلقيح، لذلك رفعت القيود الصحية”.وسجلت وزارة الصحة ، أمس الأحد ، انخفاضاً ملحوظاً بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

التالي

منذ 29 دقيقة

أنوار المولد النبوي تضيء مسجد النوري في الموصل من جديد

منذ 13 ساعة

الأنواء تتوقع موعد انخفاض درجات الحرارة في العراق

منذ 14 ساعة

النقل توضح بشأن تغيير العناوين الوظيفية لمنتسبيها

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 1716 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 18 ساعة

ضبط (3) حاويات تحتوي على مواد مخالفة في ميناء أم قصر

منذ 19 ساعة

الاول من تشرين الثاني موعداً لانطلاق العام الدراسي الجديد

منذ 22 ساعة

الصحة: بدء تطبيق إبراز بطاقة التلقيح في المؤسسات والجامعات

منذ يوم واحد

لأول مرة بالعراق..



تزايد نسب الشفاء من سرطان الثدي بدعم من “فايزر”

منذ يومين

اتلاف لقاحات بيطرية تالفة في كمرك طريبيل

منذ يومين

الصحة تسجل 1077 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تضع شرطاً لرفع قيود كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تضع شرطاً لرفع قيود كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).