المباشرة بملف الجرحى وذوي الشهداء من المفسوحة عقودهم

2021/10/18 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة شمول الجرحى الذين انجزت معاملاتهم بالكامل وتطابقت بياناتهم مع البيانات الادارية والطبية.

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