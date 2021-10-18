رئيس الجمهورية يؤكد الحاجة إلى توحيد الصف الوطني وتقديم مصالح البلد العليا

2021/10/18 | 10:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، الحاجة الماسة لتوحيد الصف الوطني وتقديم مصالح البلد العليا وتلبية تطلعات الشعب.وقال صابح في تهنئته الشعب العراقي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “مناسبة عظيمة لاستلهام القيم النّبيلة والدروس والعبر من عطاء وسيرة الرسول في الانتصار …

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