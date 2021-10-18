2021/10/18 | 10:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، شرطاً لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية، إن “العراق لا يمكن مغادرته ملف فايروس كوفيد -19 في الوقت الحالي، لانه لم يحقق نسبة التغطية المطلوبة، حتى ترفع كل إجراءات التقييد الصحي”.وأضاف، أن …

ظهرت المقالة تعرف على شرط رفع قيود كورونا في العراق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على شرط رفع قيود كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على شرط رفع قيود كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).