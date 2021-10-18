طيران الجيش ينفذ ضربات على

2021/10/18 | 11:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وادي شاي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، تنفيذ طائرات القوة الجوية العراقية عدة ضربات جوية استهدفت أوكارًا في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 والسيخوي 25 ضربات جوية، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك".

وأضافت، "وعلى إثر ذلك خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات، وعثرت على خمسة أوكار تم استهدفها تحتوي مواد طبية وأخرى غذائية وأفرشة وأغطية وخلية شمسية ونضائد وكاميرا".

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