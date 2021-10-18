اسعار النفط العالمية تتخطى 85 دولاراً للبرميل في اعلى سعر يتم تسجيله منذ ثلاث سنوات

2021/10/18 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظا بتخطيها 85 دولاراً للبرميل الواحد، اليوم.وبلغ سعر برميل خام برنت، في مستهل التعاملات الآسيوية الصباحية، اليوم الاثنين (18 تشرين الأول 2021) 85.73 دولارا، وهو أعلى سعر يتم تسجيله منذ ثلاث سنوات.ويعود الارتفاع الكبير … Readmore

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