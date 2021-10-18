2021/10/18 | 11:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دمر الطيران العراقي، أوكاراً للعصابات الإرهابية في وادي شاي بمحافظة كركوك.وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 والسيخوي 25 ضربات جوية، استهدفت خلالها أوكارا للإرهابيين في وادي …

ظهرت المقالة الطيران العراقي يدمر أوكاراً لداعش في وادي شاي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران العراقي يدمر أوكاراً لداعش في وادي شاي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران العراقي يدمر أوكاراً لداعش في وادي شاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).