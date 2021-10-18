العتبة الحسينية المقدسة تطبق مشروع اداري حديث الاول من نوعه بالعراق..وهذه تفاصيله

2021/10/18 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اجل رصانة العمل الوظيفي وتحديد

الأهداف المستقبلية والسياسات والرؤية

للمنظمات والمؤسسات وطرق تحقيق هذه

الأهداف المرادُ تحقيقُها، ورَسمُ خط

السير إليها بالتالي تحقيق أكبر قدر

ممكن مِن المكاسب وأقلّ ق

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