المفاوضات النووية.. بوريل

2021/10/18 | 11:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، عن أمله في أن يجتمع دبلوماسيون أوروبيون وإيران قريبا لمحاولة إحياء المحادثات النووية الإيرانية، ولكنه لم يؤكد التقارير عن اجتماع في بروكسل الخميس المقبل.

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