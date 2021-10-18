بالصور.. زخم مروري حاد في

2021/10/18 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

قطع عدد من المحتجين، اليوم الاثنين، طريق كركوك – بغداد في قضاء الخالص شمال ديالى، ما تسبب بزخم مروري كبير.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "عدد من المحتجين قطعوا طريق كركوك – بغداد في قضاء الخالص شمال ديالى، ما تسبب بخلق زخم مروري حاد".

وأضاف أنه " قطع الطريق تسبب أيضاً بشل حركة المرور في القاطع الشمالي لمحافظة ديالى بشكل عام، كون الطريق يعد ممراً برياً رئيسياً بين كردستان وبغداد مرورا بثلاثة محافظات في ان واحد"، مبيناً أن "دعوات تصاعدت لإبعاد الطرق عن الاحتجاجات لضررها البالغ على المواطنين والقوافل التجارية".

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