2021/10/18 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اقدم عدد من الرافضين لانتائج الانتخابات، اليوم الاثنين، على قطع طريق بعقوبة- خانقين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "رافضين لانتائج الانتخابات اقدموا صباح اليوم على قطع الطريق الرابط بين طريق بعقوبة - خانقين شرق قضاء المقدادية ".

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