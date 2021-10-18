2021/10/18 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم – بغداد
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اقدم عدد من الرافضين لانتائج الانتخابات، اليوم الاثنين، على قطع طريق بعقوبة- خانقين.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "رافضين لانتائج الانتخابات اقدموا صباح اليوم على قطع الطريق الرابط بين طريق بعقوبة - خانقين شرق قضاء المقدادية ".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "كركوك - بغداد".. محتجون على نتائج الإنتخابات يقطعون طريق بعقوبة - خانقين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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