احسان الشمري لـ / نينا / : الكتلة الصدرية تمتلك المبادرة لتشكيل الحكومة المقبلة بالتوافق مع كتل سياسية اخرى

2021/10/18 | 11:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري :" ان الكتلة الصدرية تمتلك المبادرة لتشكيل الحكومة المقبلة بالتوافق مع كتل سياسية اخرى".وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الانتخابات افرزت ان الكتلة الصدرية هي الاكبر انتخابيا ، ولا يمكن تجاوزها من قبل الاطراف السياسية الاخرى، لذا فان الكتلة الصدرية تمتلك المبادرة لتشكيل الحكومة المقبلة بالتوافق مع كتل سياسية اخرى ".واوضح :" ان الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية ، شأنها شأن الحكومات السابقة ، وبالتالي فان نهج التوافق سيكون حاضرا في المستقبل ، خاصة وان الكتل الرافضة لنتاىج الانتخابات تمارس ضغوطا قصوى لغرض القبول بمبدأ التوافق الذي سارت عليه العملية السياسية والحكومات السابقة ، التي امنت و تؤمن مصالح تلك الكتل والقوى السياسية " .واشار الى :" ان السيد الصدر لن يتجاوز الاطراف السياسية الاخرى في تشكيل الحكومة المقبلة "وخلص الشمري الى القول :" لا استبعد عدم مشاركة بعض القوى الشيعية في الحكومة المقبلة ، اذا ما استطاعت الكتلة الصدرية تشكيل الحكومة بعد التحالف مع قوى سياسية اخرى" ./انتهى9

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