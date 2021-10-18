جائزة الشيخ زايد تشارك في معرض فرانكفورت للكتاب

2021/10/18 | 11:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / تشارك جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبو ظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة ، في النسخة 73 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021، الذي تُقام فعالياته بين 20 -24 من الشهر الجاري تحت شعار "إعادة اللقاء".وتشارك الجائزة بمنصة خاصة ضمن جناح مركز أبو ظبي للغة العربية المشارك في المعرض، لتقدم أجندةً حافلة بالفعاليات الثقافية النوعية التي تتضمن تنظيم ثلاث جلسات حوارية، تغطي مجموعة من أبرز الموضوعات التي تثري نقاشات المعرض، وتستقطب اهتمام زوّاره من المؤلفين والناشرين على حد سواء.وستُبثّ هذه الجلسات النقاشية باللغة الانكليزية مباشرةً عبر استوديو فرانكفورت، وستُعرض باللغة العربية بعد انتهائها عبر قناة الجائزة على اليوتيوب لضمان إيصالها لأكبر عدد من الجمهور حول العالم.وقال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبو ظبي للُّغة العربية: " تمتلك الجائزة تاريخًا حافًلا بالمشاركات في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب؛ الذي يُعدّ واحدًا من أهم الأحداث العالمية في الأدب والنشر ".واضاف :" تحظى مشاركتنا في هذا الحدث العالمي بأهمية بالغة بالنسبة لنا؛ لما يُشكِّله من منصة مثالية لتحقيق مهمتنا المتمثلة في تعزيز مكانة اللُّغة والأدب العربي على مستوى العالم؛ لا سيما أنه يجمع نخبةً من كبار المؤلفين والناشرين والشخصيات المؤثرة من العالم الأدبي مع القرّاء تحت مظلة واحدة"./ انتهى

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