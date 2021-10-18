2021/10/18 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، جدول رحلاتها ليوم غد الثلاثاء.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونشرت الشركة جدول الرحلات الذي تضمن أكثر من 45 رحلة، توزعت بين وجهات داخلية وخارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 45 رحلة جوية على متن الخطوط العراقية ليوم غد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 45 رحلة جوية على متن الخطوط العراقية ليوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).