2021/10/18 | 12:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف العمق الوطني: هناك تلاعب واضح بنتائج الانتخابات..هذا ما يجب فعله

كشف الأمين العام لائتلاف العمق الوطني خالد الاسدي، الاثنين، عن وجود تلاعب صريح بنتائج الانتخابات، فيما اقترح على المفوضية إعلان فشلها.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي، إن "هناك تلاعبا واضحا وصريحا في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في البلاد".

وأضاف انه "نقترح على المفوضية اعلان فشل الانتخابات واعادتها"، مبيناً أن "إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات سيحفظ اصوات الناخبين".

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