2021/10/18 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، الاثنين، باستثناء الكادر النسوي من قرار تمديد ساعات العمل الإضافية في دوائر البطاقة الوطنية.وقال العوادي، في بيان إن “الدوام الرسمي للكادر النسوي في دوائر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تستثني النساء من قرار تمديد ساعات العمل بالبطاقة الوطنية المركز الخبري الوطني.

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