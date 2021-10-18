22 جامعة عراقية تحقق مواقع تنافسية

2021/10/18 | 12:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد من الجامعات دخلت للمرة الأولى (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن 22 جامعة عراقية حققت المراتب التنافسية المهمة في تصنيف QS العالمي.

وقال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الموقع الرسمي للتصنيف العالمي QS سجل زيادة 6 جامعات عن نسخة العام الماضي، بحيث تصدرتها جامعة بغداد بالمركز 26 من أصل 181 جامعة عربية خاضت التنافس وفق معايير السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية قياسًا بعدد الطلاب، بالإضافة إلى شبكة البحث العلمي الدولية والتأثير الالكتروني، ونسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه".

وأضاف أن "عددًا من الجامعات التي تنافس للمرة الأولى في التصنيف العالمي ظهرت في النسخة، وهي جامعة الفرات الأوسط التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونينوى والفلوجة، فيما برزت جامعة الكتاب الأهلية لأول مرة".

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