حرف ميسانية تقاوم الاندثار ومطالبات بتخليدها في متحف حضاري

2021/10/18 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع- شذى السوداني- تصوير عبدالحسين بريسم

طالب ميسانيون، اليوم الاثنين، بالحفاظ على كنوزهم التراثية وتخليدها في متحف ميسان، فيما وجهوا مناشدة للاهتمام بصناعات حرفية يعود تاريخها الى العام 1880.

وقال الشيخ ابو سعد من الصابئة المندائية لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لقد ورثت مهنة الحرف التراثية عن آبائنا وأجدادنا، وهي حرف يشتهر بها ( الصابئة)، منذ عقود طويلة"، مبيناً، أنه "يعمل بالمهنة منذ ستينيات القرن الماضي حتى الآن ولم يغيّر مهنته".

وأضاف "مازلت أصنع كلَّ الأدوات من (المنجل)، الى (المسحاة)، و(الصنادق الخشبية)، و(المناقل)، وكل ما يحتاجه الفلاح والبيت الريفي".

وتابع، أن "أصحاب المهنة الأصليين لم يبقَ منهم إلَّا القليل وأنا آخرهم في سوق العمارة".

وأشار الى أن "أغلب الصناعات للشعبية القديمة أصبحت من الماضي، ولابدَّ لنا من حفظ ما تبقى منها بعد جمعها من الناس في القرى لتكون في متحف ميسان الحضاري شاهداً للاجيال الحالية والمقبلة".

أما الحاج كريم الساعدي من اهالي السوق القديم ، فقال لوكالة الأنباء العراقية ( واع)، إن "للصناعات الشعبية في ميسان تاريخاً قديماً يعود للعام 1880 وكانت من اولى المهن التي رافقت الفلاح الميساني".

وأضاف أن "سوق ميسان المسكوف كان هو المصدر الوحيد لأدوات الفلاحة، والبيوت للحضر والريف".

وناشد الحاج كريم الساعدي الجهات المعنية بـ"الاهتمام في الأسواق التراثية من خلال ترميمها والحفاظ على هذا الموروث الجميل".

من جانبه، أكد جمال محمد (صاحب محل لبيع أقفاص الطيور) لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مهنة تعرضت الى الاندثار نتيجة غزو المستود للأسواق".

وأضاف أن "الأعمال اليدوية القديمة لها طابع أثري له وقعٌ في نفوس المواطنين".

وتابع أن "الصناعات الفلكولورية والشعبية مازلت تقاوم الاندثار نتيجة المستورد"، داعياً الى "العناية بالصناعات الفلكولورية والاحتفاظ بها".

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