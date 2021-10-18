توزيع دفعة جديدة من التعويضات على المتضررين في الموصل

2021/10/18 | 13:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلنت اللجنة المختصة بتعويض متضرري محافظة نينوى عن بدء توزيع دفعة جديدة من مبالغ المتضررين بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها من قبل اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد .وقال قائمقام الموصل زهير الاعرجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان " لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ لنحو (300) متضرر ، كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) التي تضررت خلال سيطرة عصابات داعش بايمن الموصل ".واضاف الاعرجي :" ان اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن خلال الايام المقبلة عن وصول دفعات باسماء جديدة لاحقة من بغداد وسيتم ايضا صرف المبالغ التي يستحقونها من التعويضات "./انتهى

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